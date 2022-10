3/9 ©IPA/Fotogramma

L’OBIETTIVO – Il principio di fondo dell’Istituto bancario europeo è chiaro: riportare l’inflazione al 2% nel medio termine. Il Consiglio della BCE ha deciso di “aumentare ulteriormente i tassi di interesse per assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo prefissato". Per questo motivo l'andamento dei tassi di riferimento in futuro verrà definito di volta in volta in base all'evolvere delle prospettive per l'inflazione e l'economia

Bce, aumento tassi di 75 punti base, il principale sale al 2%