8/8 ©IPA/Fotogramma

Bnl Gruppo Paribas è in testa per il mutuo a tasso fisso con surroga. La surroga dà la possibilità di trasferire il proprio mutuo da una banca a un’altra in modo del tutto gratis. Rata mensile a 590,29 euro per 20 anni con tasso fisso annuo a 3,70%

Mutuo prima casa per gli under 36, sempre più a rischio la garanzia di Stato: ecco perché