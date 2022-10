Inflazione, di quanto stanno salendo le rate di mutui e prestiti?

L'inflazione è l'aumento generalizzato dei prezzi: e lo ritroviamo non solo quando facciamo la spesa o paghiamo le bollette, ma anche quando chiediamo soldi in prestito: paghiamo di più di interessi. E la tendenza è destinata a durare. Vediamo quanto e come.

Per una rata sui 670 euro, aumento di 50

Se così sarà, chi ha in essere un mutuo a tasso variabile vedrà aumentare la sua rata mensile: nella simulazione, sale di circa 50 euro al mese. E chi vuole aprirne uno ora, troverà medesimi tassi dei contratti in essere, a meno che le banche non aumentino i loro spread, ossia quella parte di interessi che tengono fisso per sè, ma al momento non sembra essere alle viste un aumento generalizzato. Per chi ha in corso un finanziamento a tasso fisso, ovviamente non cambia nulla. Ma chi vuole sottoscriverne uno adesso, si sbrighi: le condizioni di mercato sono già peggiorate rispetto a prima dell’estate, ora le offerte migliori sfiorano il 3% (molte lo superano già) e da fine ottobre potrebbero avvicinarsi al 4%: nella simulazione, la rata mensile è più salata di oltre 50 euro, ovvero il 7% in più rispetto a fine settembre.