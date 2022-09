7/8 ©Ansa

AL TOP IN EUROPA – In questo senso l’Italia è al top in Europa per le condizioni dei tassi dei mutui variabili, ma si colloca agli ultimi posti per quelli fissi. Come evidenziano Mutui.it e Facile.it., infatti, nessuno tra i Paesi analizzati offre un tasso iniziale migliore di quello italiano, dove partono da 1,32%: in Portogallo sono a 1,87%, 2% in Svizzera, 2,34% nel Regno Unito