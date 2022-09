2/11 ©Ansa

Attualmente è di circa cinquanta euro in più (da 550 a 600) la rata da mettere in conto per chi decide di accendere un mutuo variabile a 30 anni, ad esempio da 140mila euro, ovvero l’importo medio più richiesto per chi vuole finanziare l’acquisto di una casa. Ancora più significativo potrebbe essere l’aumento per chi il mutuo variabile lo ha già scelto. L’entità varia dal numero di rate già pagate e dal tasso iniziale. In questo caso, più bassi sono i due valori, più elevato è l’incremento che ci si può aspettare

GUARDA ANCHE - Mutui prima casa under 36, i tassi d’interesse frenano il boom