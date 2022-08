10/10 ©IPA/Fotogramma

Da segnalare soprattutto l’aumento degli investimenti in uffici, che hanno toccato i 2,2 miliardi di euro. Solo a Milano sono stati affittati 130mila metri quadrati di superficie terziaria, dopo due anni in cui il ricorso allo smart working aveva penalizzato questo business. L’Italia si segnala soprattutto come terra di conquista per gli stranieri: l’80% delle operazioni non è made in Italy