BONUS AFFITTO - La Legge di bilancio per l’anno in corso ha introdotto la possibilità di detrarre il costo dell’affitto per l’abitazione principale, a condizione che non sia l’abitazione principale dei genitori. La misura è rivolta agli under 30 con un reddito fino a 15.500 euro annui e prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 20% dell’ammontare del canone d’affitto pagato, per una cifra massima di 2.400 euro l’anno

Bonus affitto giovani: quali sono i requisiti per averlo