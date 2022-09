4/6 ©IPA/Fotogramma

La detrazione è di 991,60 euro oppure pari al 20% del canone per un tetto massimo di 2mila euro. Inoltre la detrazione è valida per i primi 4 anni di contratto, periodo allungato di un anno rispetto ai precedenti 36 mesi previsti. Per ottenerla occorre inserirla nella dichiarazione dei redditi, per i primi quattro anni di durata contrattuale