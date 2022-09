L'aumento dei tassi, voluto dalla Bce per contrastare l'inflazione, pesa anche su prestiti e mutui. È il momento giusto per surrogare? Meglio il tasso fisso o quello variabile? È davvero conveniente il variabile col cap? A Sky TG24 Business, i consigli di Guido Bertolino di MutuiSupermarket.it

La Bce ha scelto una politica restrittiva per ottenere un raffreddamento dell'inflazione, in un periodo di fortissimo innalzamento dei prezzi. Tutto questo si ripercuote anche su prestiti e mutui, che pesano sul bilancio delle famiglie. In molti si domandano se sia conveniente fare una surroga, ossia trasferire il un mutuo da una banca a un’altra per beneficiare di condizioni più vantaggiose. A rispondere a questa e ad altre domande, nella puntata di Sky TG24 Business, Guido Bertolino, responsabile Business Development di MutuiSupermarket.it