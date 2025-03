Poste, aumento tariffe per lettere e pacchi. Ecco quanto costeranno

Introduzione

A ricordare i rincari è Assoutenti che sottolinea come i costi aggiuntivi non saranno solo per i consumatori privati ma anche per le aziende. Anche ricevere una multa sarà più caro: aumentano infatti anche le spese di notifica del verbale a carico degli automobilisti.

La delibera con la quale Poste Italiane modifica le sue condizioni economiche è dello scorso 14 marzo: a partire da oggi, 31 marzo, variano i costi dei servizi offerti tramite canali business, dal 3 aprile anche quelli dei servizi offerti tramite canali retail. In alcuni casi il valore dei rincari è di pochi centesimi ma in altri può arrivare a un euro