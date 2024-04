Latina, rissa e sparatoria: ragazza ferita per sbaglio a Sezze

La vittima è stata trasferita all'ospedale Santa Maria Goretti dopo esser stata colpita da un proiettile che, secondo una prima ricostruzione, non era diretto a lei, ma per ritorsione contro il ragazzo che le era seduto vicino

Una ragazza di Sezze (Latina) è stata trasferita all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dopo esser stata colpita da un colpo di pistola che, secondo una prima ricostruzione, non era diretto a lei. L'episodio si è verificato intorno all'una in zona Ferro di Cavallo, nel comune pontino, dove si è scatenata una rissa: al termine, vicino a un bar della zona poco distante, uno dei coinvolti avrebbe estratto un'arma da fuoco e esploso un colpo, probabilmente come atto di ritorsione verso il ragazzo con cui aveva litigato poco prima, colpendo invece la ragazza seduta a un tavolino poco distante, sembrerebbe tra il piede e la caviglia.