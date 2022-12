Manovra, ultime novità: obbligo 60 euro per pos potrebbe abbassarsi

6/12 ©Ansa

In risposta a una fra le motivazioni addotte dall’esecutivo per ridurre i pagamenti elettronici – cioè il costo delle transazioni – Balassone aveva messo in luce come per gli esercenti il costo del contante in percentuale dell'importo della transazione sia addirittura "superiore a quello delle carte"

