7/12 ©IPA/Fotogramma

Si dice spesso che i costi dei Pos in Italia sono tra i più alti di tutta Europa. Secondo i dati riportati da Global Data, come citati da Repubblica, non è così. Il costo in Italia di una transazione digitale per i commercianti è dello 0,7%. In linea con il resto d’Europa, in alcuni casi anche inferiore. In Germania si arriva ad esempio all’1,3%, nel Regno Unito allo 0,8%