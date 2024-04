La presidente del Consiglio non opterebbe per il seggio all'Eurocamera, diversamente dai parlamentari che dovessero correre. Nell'ultimo giorno della conferenza programmatica del partito presenti molti esponenti del centrodestra, da Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi ad Antonio Tajani, a sua volta in corsa e che si fermerà poi a presentare i candidati di FI in Abruzzo. Collegato in videoconferenza il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini

Meloni finora non ha sciolto la riserva ma nel discorso conclusivo della kermesse con grande probabilità comunicherà la sua decisione. Le valutazioni sarebbero ancora in corso. "Avrebbe la conferma della fiducia degli italiani" dice il ministro Francesco Lollobrigida. E indicherebbe, sottolinea anche il capogruppo al Senato Lucio Malan, "l'importanza che diamo a queste elezioni". Meloni non opterebbe per il seggio all'Eurocamera, diversamente dai parlamentari che dovessero correre. Questi ultimi, invece, dovrebbero lasciare lo scranno a Roma per quello europeo se eletti (c'è ad esempio Maddalena Morgante che ha già annunciato la candidatura nel nord est, ma si starebbe ancora riflettendo anche su Salvatore Deidda nelle isole, o su Manlio Messina al Sud che sarebbe però più orientato al no). Presenti a pescara molti esponenti del centrodestra, da Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi ad Antonio Tajani, a sua volta in corsa e che si fermerà poi a presentare i candidati di FI in Abruzzo. Collegato in videoconferenza il vicepremier Matteo Salvini. Nessuna sorpresa, si sapeva dall'inizio: il leader della Lega aveva impegni personali "inderogabili", fanno sapere da entrambe le parti. Ma alla presentazione della kermesse non era stato specificato e l'annuncio arriva a poche ore dalla chiusura, a cui Meloni ha voluto invitare tutti i leader alleati.