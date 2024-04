La composizione delle liste

Schlein quindi oggi illustra lo schema su come affrontare la tornata elettorale europea. Lei stessa dovrebbe correre come capolista nelle Isole e al Centro. Al Nazareno il lavoro per la composizione delle liste è andato avanti fino all'ultimo minuto. Intanto è già arrivato l’annuncio ufficiale della corsa di Bonaccini come capolista nel Nord Est: il governatore dell'Emilia Romagna, che è anche presidente del partito, è il leader della minoranza interna dem. "Dobbiamo schierare tutte le energie migliori di cui disponiamo - ha detto Schlein - la sua esperienza decennale da presidente dell'Emilia-Romagna e il suo ruolo di presidente del Pd ne fanno una proposta molto forte per la battaglia che dobbiamo condurre e l'Europa che vogliamo costruire". In caso di elezione - praticamente scontata - Bonaccini dovrà lasciare in anticipo la guida della Regione Emilia Romagna: "Per me è stata una riflessione lunga", ha detto il governatore in un videomessaggio, ma "oggi non finisce nulla, oggi è un nuovo inizio. Abbiamo ancora tantissima strada da percorrere insieme". Al Sud la capolista Pd è Lucia Annunziata. Ha invece deciso di non correre il deputato ed ex ministro Andrea Orlando: "Il mio compito è rimanere qui - ha detto a un evento in Liguria - e aiutare il processo politico che deve andare avanti".