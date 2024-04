Sondaggio, intenzioni di voto: FdI primo partito, crescono Pd e M5S

È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, che segnala un calo di Forza Italia - Noi Moderati e Lega e un recupero di Stati Uniti d’Europa e AVS. In vista delle elezioni europee, solo il 4% degli intervistati sa indicare correttamente uno o più nomi di candidati nella lista che intende votare. Guardando al conflitto in Medio Oriente, per il 59% la reazione di Israele agli attacchi del 7 ottobre è stata del tutto/abbastanza eccessiva