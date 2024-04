Cosa succede se Ilaria Salis sarà eletta a Strasburgo

Secondo le disposizioni attuali un candidato eletto al Parlamento europeo beneficia immediatamente dell'immunità e, se detenuto in uno Stato membro, quest'ultimo dovrebbe inviare all'Eurocamera una richiesta di revoca dell'immunità

II caso Ilaria Salis piomba sulla campagna per le Europee e, se l'insegnante italiana detenuta a Budapest verrà eletta, rischia subito di finire sul tavolo della presidenza del prossimo Parlamento europeo. L'elezione all'Eurocamera "non garantisce la fine della detenzione", spiegano fonti che a Bruxelles hanno familiarità con la gestione delle pratiche dell'immunità da parte del Pe. Secondo le disposizioni attuali, un candidato eletto al Parlamento europeo però beneficerebbe immediatamente dell'immunità e "ciò implica che se questo candidato fosse detenuto in uno Stato membro, quest'ultimo dovrebbe inviare all'Eurocamera una richiesta di revoca dell'immunità". Il rischio, insomma, è che si apra un contenzioso tra il Parlamento europeo e l'Ungheria.