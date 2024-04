FdI, Foti: “Proteste all’università? Era meglio mandarli a zappare”

Foti: “Ci hanno nauseato con l’anti”

Parlando della legge, a sua prima firma, che introduce una stretta sui luoghi di culto non a norma (in particolare moschee e madrasse) che ha ricevuto il primo via libera in commissione alla Camera, Foti ha detto: "Vorrei sgombrare il campo che questa sia una legge anti, è una settimana che ci hanno nauseato con il termine anti, andiamo avanti. Lo dico perché anche oggi molti giornali continuano a ribadire e a fare l'esame del sangue, io non li voglio fare a nessuno e non voglio che nessuno me li faccia".

Foti: “Legge non contro libertà di culto ma contro abusivismo”

"Questa legge dice che le associazioni del terzo settore se vogliono esercitare attività di culto lo fanno secondo" delle regole "per liberare una volta per tutte quelle che sono delle situazioni di abusivismo che non possiamo tollerare”, ha chiarito Foti. “Come mai la sinistra ogni volta che si parla di una sanatoria edilizia grida allo scandalo perché si sanano gli abusi e tollera questi abusi da quarant'anni?". "Non è negare la libertà di culto ma - spiega - la licenza di culto illegittimo che non si può perpetuare, non possiamo avere delle città dove si va a pregare nei garage senza che vi sia alcuna norma di sicurezza, alcuna possibilità di sorveglianza e le regole minime per esercitare una libertà di culto alla luce del sole".