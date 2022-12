Manovra, ipotesi esercizio provvisorio di bilancio: cos'è e i rischi

Con la battaglia sugli emendamenti alla Manovra entrata nel vivo solo oggi in Parlamento e la Commissione Ue che comunicherà la sua opinione sulla misura non prima di mercoledì, si fa largo l’eventualità che la finanziaria slitti oltre il 31 dicembre. Una circostanza verificatasi nel nostro Paese già 33 volte ma nell'attuale contesto di crisi rischia di portare con sé importanti criticità ascolta articolo Condividi

Con la battaglia sugli emendamenti alla Manovra entrata nel vivo solo oggi e la Commissione Ue che comunicherà la sua opinione (e le sue eventuali obiezioni) sulla misura non prima di mercoledì, crescono da più fronti i timori che lo spettro dell’esercizio provvisorio di bilancio diventi realtà. Si tratta della possibilità che la legge finanziaria slitti oltre il 31 dicembre: una circostanza verificatasi nel nostro Paese già 33 volte ma che alle attuali condizioni potrebbe portare con sé importanti criticità.

Cos’è approfondimento Bonus 18App, dopo le proteste il governo ci ripensa Poiché la manovra Finanziaria deve essere votata in via definitiva entro il 31 dicembre ed entrare in vigore il 1° gennaio di ogni anno, si parla di esercizio provvisorio ogni volta che le Camere sono in ritardo nell’approvazione della misura. Quando scatta questo regime eccezionale, il governo in carica non è autorizzato ad adottare variazioni di bilancio previste ma, al contrario, deve limitarsi a gestire le operazioni di ordinaria amministrazione. Una prospettiva che, nell’attuale quadro di emergenza legato a inflazione e rincari energetici, potrebbe aggravare la situazione del Paese e minare ulteriormente la fiducia di investitori stranieri e vertici Ue.

Come si vara approfondimento Manovra, Patuelli (Abi): "Esercizio provvisorio rischio da evitare" L'esercizio provvisorio del bilancio in teoria è una misura straordinaria che dovrebbe trovare rara applicazione ma dalla data di entrata in vigore della Costituzione 42 leggi hanno dato il via libera a questo strumento: 33 per l'autorizzazione effettiva e nove per garantire una proroga. La Carta costituzionale prevede infatti due condizioni: che il regime sia autorizzato formalmente da una norma e che possa durare al massimo quattro mesi (la proroga può avvenire solo all’interno di questo intervallo di tempo).

I limiti alla spesa approfondimento Pensioni, l’uscita anticipata nel 2023 si complica: cosa si sa Durante l’esercizio provvisorio la spesa pubblica è permessa “per dodicesimi”: in ogni mese, è cioè utilizzabile un dodicesimo delle poste previste nei capitoli di progetto di bilancio. La limitazione vale sia in termini di competenza sia in quelli di cassa, cioè di pagamenti effettivi. Sfuggono a questo vincolo le uscite obbligatorie, come quelle per gli stipendi al personale statale. È però possibile, nella legge di autorizzazione, stabilire vincoli ancora più stringenti alle spese.

I precedenti approfondimento Manovra 2023, emendamento: bonus fino a 450 euro per chi ha animali Dal 1948 al 1968 c’è sempre stato un esercizio provvisorio. Solo nel 1969 il Governo Rumor riuscì, per primo, a far approvare in tempo il bilancio riferito al 1970. Lo stesso fecero gli esecutivi in carica nel 1976 (Governo Moro) e 1977 (Governo Andreotti). Nel 1978 venne introdotta l’innovazione della legge Finanziaria ma il regime in questione rimase ancora la regola fino al 1983, quando si riuscì a non far slittare il progetto di bilancio per l’anno successivo. Da quel momento in avanti sono stati gli esercizi provvisori a diventare eccezione. Il meccanismo è stato utilizzato due volte: nel 1986 (Governo Craxi, per due mesi) e nel 1988 (Governo Goria, un trimestre): dall’inizio degli anni 90, con i vincoli europei e l’elevato debito pubblico la misura è stata scongiurata poiché avrebbe avuto un impatto maggiore sui mercati.