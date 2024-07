Turismo, arrivi in aumento rispetto al 2023. Cresce anche l’inflazione

Introduzione

Sono oltre 18,2 milioni gli arrivi (+3.2% sullo scorso anno) e 85,6 milioni le presenze turistiche (+0.8%) previsti ad agosto. La spesa per consumi turistici è stimata in 18,8 miliardi di euro (+4,7%). E, intanto, cresce l'inflazione turistica tendenziale: a giugno +3,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Emerge dall'indagine di Demoskopika che l'agenzia Ansa pubblica in anteprima. A spingere maggiormente la crescita del mercato estero sono soprattutto gli stranieri.

Sono circa 6 italiani su 10 (il 59%), ovvero 30 milioni di persone, coloro che hanno in previsione una vacanza nel corso dell’estate, dato in aumento di 9 punti percentuali rispetto allo scorso anno, e sale dal 15% al 22% la quota di chi dichiara di voler vivere una vacanza outdoor