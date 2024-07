Turismo, quest’estate vacanze a “chilometro zero” per un italiano su 3

Introduzione

Quest’anno il 32% delle persone che vanno in vacanza ha scelto la propria regione di residenza per trascorrere le ferie o una parte di esse. È la percentuale più alta da dieci anni (escludendo il 2020, quando le restrizioni del Covid spinsero a limitare gli spostamenti). Secondo i dati di un’indagine Coldiretti/Ixè, il 2024 segna un incremento dei vacanzieri a km zero del 28% rispetto allo scorso anno. Pesa nel fenomeno anche il successo dei borghi e delle strutture agrituristiche.