Vacanze, i 10 consigli per risparmiare e pianificare viaggi economici

Introduzione

L’estate è tradizionalmente uno dei periodi dell’anno più gettonati per andare in vacanza. Un viaggio però può anche mettere a dura prova il bilancio di un individuo o di una famiglia, compromettendo così il riposo e relax. Esistono tuttavia delle accortezze che permettono di gestire le spese in modo oculato, così da non rischiare di trovarsi in difficoltà o rinunciare del tutto ad andare in vacanza.

Bravo, fintech che opera nell’ambito della gestione e liquidazione dei debiti privati, ha stilato un decalogo con i consigli per risparmiare prima e durante un viaggio: da un’attenta pianificazione alla flessibilità di date e mete, ecco a che cosa fare attenzione.