Introduzione

In un’epoca di crescente overtourism nelle destinazioni più conosciute e frequentate, stanno prendendo piede le cosiddette "destinazioni copia”, spesso altrettanto belle rispetto alle originali ma meno inflazionate e magari più economiche dei grandi classici delle vacanze. La piattaforma CamperDays ha creato una lista di queste “mete-clone” da prediligere per viaggi on the road lontano dalle folle di turisti. Da Breslavia ad Atlantic City, da Lione a Girona: ecco una breve guida