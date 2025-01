Per tutto il mese di gennaio (e fino al 5 febbraio 2025), alla B.east Gallery, nell’ambito del 24esimo River to River Florence Indian Film Festival, è in mostra “The Shape of Self”, il racconto intimo e potente delle comunità transgender e transessuali nei distretti urbani di Calcutta, tra tradizione, mutamenti sociali e lotta per affermare la propria identità. Realizzata in collaborazione con fsm - Fondazione Studio Marangoni e B.east Gallery (in via di Mezzo 40/a, Firenze), la mostra corona il progetto intrapreso dal fotografo Alessio Maximilian Schroder nel 2014, anno in cui la Corte Suprema indiana ha riconosciuto ufficialmente il terzo genere. Al centro dell’obiettivo persone appartenenti a diversi contesti sociali, caste e generazioni. Attivisti e attiviste, attrici, negozianti, modelle, avvocati, danzatrici, sex worker, truccatrici, dipendenti di grandi aziende, insegnanti, studentesse ritratti e ritratte con gli abiti che più li rappresentano in luoghi legati alla storia personale di ciascuno e ciascuna: strade, quartieri, posti di lavoro, ma principalmente nelle loro stanze, viste come il fulcro dello sviluppo individuale