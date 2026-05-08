Oroscopo del giorno, le previsioni dell'8 maggio segno per segno

Sensibilità e intuizione guidano la giornata, rendendovi particolarmente lucidi e ispirati. In amore si vive una fase intensa e appagante, sia nei nuovi incontri che nei legami consolidati. Nel lavoro siete concentrati ed efficaci, mentre la fortuna vi invita a non fidarvi troppo delle apparenze.

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