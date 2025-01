Birra, ecco i migliori produttori vincitori del 'Best Italian beer 2024'

L’obiettivo è quello di selezionare le migliori produzioni italiane, suddividendole per categorie di prodotto. La giuria ha, infatti, stilato una classifica delle tre migliori birre per ogni categoria: luppolo d’oro, luppolo d’argento, luppolo di bronzo, più la gran menzione. Accanto al premio generale con le sue 41 categorie in concorso, c'è quello assoluto della Spiga D’oro-best beer of the years 2024 che quest’anno ha visto vincitore il 'Birrificio il Maglio' con la Birra 'Session Ipa'. La Spiga D’Argento invece è andata a Birra Krirr con la birra 'Natavota Red', mentre quella di bronzo a Birra Riversa con la Birra 'Pale Ale'