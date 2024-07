Introduzione

Secondo una ricerca di eDreams, il 20% degli italiani ha scelto di passare le vacanze nella Penisola, mentre un altro 20% ha scelto la Spagna e l'11% la Grecia. Rispetto al 2023, sono aumentate (e di molto) le prenotazioni in Norvegia (+87%) e in Tanzania (+79%). Ma in generale, Barcellona e Parigi sono le destinazioni preferite dagli italiani.

Sempre secondo la ricerca, i viaggiatori stranieri che hanno scelto di passare le vacanze in Italia arrivano soprattutto da Francia, Germania e Spagna. Le loro mete preferite sono, nell'ordine, Roma, Milano, Napoli, Venezia e Firenze.