Viaggi, spopola il "Panoramic Tourism". Ecco cos'è

Negli ultimi anni, il "panoramic tourism" ha conquistato il cuore dei viaggiatori di tutto il mondo. A certificarlo una serie di ricerche condotte sulle principali testate internazionali del settore da Espresso Communication che ha messo in evidenza il trend del momento in fatto di viaggi. Ma che cos'è il "panoramic tourism"? Si tratta dei cosiddetti viaggiatori che prediligono visitare strutture o attrazioni dalle quali ammirare panorami mozzafiato. Un fenomeno particolarmente diffuso in Cina dove quasi 8 turisti su 10 faticano a trovare biglietti disponibili per attrazioni iconiche. La Cina, con le sue strutture imponenti come la torre China Zun di Pechino, rappresenta un perfetto esempio di questo fenomeno. I social media riflettono questa tendenza con oltre 2 milioni di post su Instagram con l'hashtag #scenic e 41mila contenuti su TikTok. Secondo il Global Times, la domanda è così alta che spesso le prenotazioni sono un'impresa ardua per i turisti.