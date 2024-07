Introduzione

Paese che vai, codice della strada che trovi. Ci sono posti nel mondo dove è vietato che un mezzo rimanga senza benzina. In altri un finestrino troppo sporco può causare dei guai con la polizia e in altri ancora si può guidare su alcune strade soltanto se si è in almeno tre persone sullo stesso mezzo.

Per evitare multe è sempre meglio controllare le regole in vigore dove si sceglie di andare in vacanza. Ecco 10 tra le leggi più inusuali, messe insieme da carVertical, società che raccoglie dati per il settore auto