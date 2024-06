Vietato guidare con gli occhiali da sole? Perché è una fake news

La notizia che sta circolando sul web è in realtà una bufala, ecco cosa dice il nuovo Codice della Strada ascolta articolo

Vietato guidare con gli occhiali da sole a partire da giugno 2024. È questa la nuova bufala che gira sul web in questi giorni e che, a detta degli articoli che diffondono la notizia falsa, sarebbe una delle disposizioni contenute nel nuovo Codice della Strada. In realtà, le cose stanno diversamente: non si tratta di un obbligo ma di una raccomandazione, come spiega anche il sito di fact checking Bufale.net.

Vietato guidare con gli occhiali da sole? Secondo questa nuova norma del Codice della Strada, guidare con gli occhiali da sole non garantirebbe una visuale chiara della strada per evitare ogni tipo di ostacolo e prevenire incidenti. Anche in presenza di sole forte, infatti, potrebbero esserci dei momenti di scarsa visibilità in cui sarebbe preferibile non avere filtri che alterano la nostra percezione. Come in galleria, dove la visibilità è visibilmente ridotta e con le lenti scure lo è ancora di più.

La fake news diffusa sul web Nel Codice della Strada in realtà non c'è nessun obbligo di questo tipo, come vorrebbero insinuare alcuni articoli fuorvianti, ma solo consigli. Come l’utilizzo di lenti grigie o leggermente bluastre e lenti delle categorie di filtro da 0 a 3 durante il giorno.

Fermo restando che non esiste il divieto a guidare con occhiali da sole, bisogna specificare, però, che durante tramonto ed alba è consigliabile optare per lenti che appartengono alla categoria di filtro 1. Il fatto che il divieto sia in realtà una bufala si evince anche dall'assenza di indicazioni precise sulle sanzioni in cui i conducenti incorrerebbero in caso di un'infrazione di questo tipo.

Le sanzioni in caso di incidente causato da abbagliamento Cosa succede in caso di incidente causato da abbagliamento, invece, è molto chiaro. Al verificarsi di questa circostanza il responsabile del sinistro non è esente da colpe sia civili che penali. Se infatti il conducente dovesse ritenere insufficiente la visibilità della strada, sarebbe tenuto a prendere delle precauzioni come indossare gli occhiali da sole, abbassare il parasole o addirittura fermarsi. Se, quindi, l'incidente fosse il prodotto dell'omissione di uno di questi comportamenti, il conducente è pienamente responsabile dell sinistro e delle sue conseguenze.