Meteo, allerta temporali e grandine: caldo e instabilità in arrivo

Introduzione
Anticiclone africano ancora protagonista sull'Italia, ma un “lago” di aria fresca in quota porterà temporali di calore su alcune aree. Temperature record fino a Ferragosto, poi possibile crollo termico
Quello che devi sapere
Il Nord Italia e la ventata di aria fresca
Il Nord resta in gran parte soleggiato e afoso, con temperature massime tra 35 e 37 °C in pianura e notti tropicali sopra i 24 °C. Tuttavia, nelle ore pomeridiane e serali, le Alpi occidentali e centrali saranno esposte a temporali di calore, rapidi ma talvolta intensi, con raffiche di vento e possibili grandinate. Milano e Torino si rifrescheranno con un po' di pioggia . Giovedì e venerdì la frequenza dei fenomeni sulle Alpi aumenterà, specie verso sera, ma il dominio dell’anticiclone africano garantirà comunque prevalenza di sole sul resto della regione.
Fulmini e grandine per il centro Tirrenico
Toscana, Umbria e Lazio restano nella morsa dell’anticiclone africano con massime comprese tra 37 e 39 °C e afa marcata nelle aree urbane. Nonostante il cielo sereno prevalente, dal pomeriggio potranno svilupparsi temporali di calore lungo la dorsale appenninica, soprattutto tra Umbria e Lazio interno, più probabili mercoledì e giovedì. Questi fenomeni, alimentati da aria fresca in quota, potranno essere violenti ma di breve durata, con fulmini e locali grandinate. A Firenze e Terni si sono già registrati 4 giorni consecutivi con picchi di 40 °C, evento raro e indicativo dell’intensità di questa ondata di calore.
Temporali termoconnettivi e caldo afoso per il Sud
Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria vivranno ancora giornate di sole pieno e caldo estremo, con punte di 38-39 °C nelle zone interne pugliesi e lucane. Il rischio temporali sarà più alto lungo l’Appennino meridionale e nelle aree interne campane e calabresi, specialmente tra giovedì e venerdì. Questi temporali termoconvettivi, nati dal forte riscaldamento diurno, potranno portare piogge intense, vento e grandine, sorprendendo anche zone collinari vicine. L’afa resterà intensa sulle coste, con condizioni di disagio bioclimatico elevato soprattutto nelle ore serali e notturne.
Insabilità in Sardegna
La Sardegna interna sarà uno dei principali teatri di instabilità pomeridiana, con temporali possibili soprattutto nelle giornate di mercoledì 13 e venerdì 15. Sulle coste e nelle città principali, il sole e il caldo estremo continueranno a dominare, con punte di 38-40 °C e notti tropicali superiori ai 26 °C. Le aree interne vedranno lo sviluppo di cumulonembi rapidi, capaci di scaricare rovesci violenti e grandinate locali in pochi minuti. Mari generalmente calmi e ventilazione debole, ma possibili colpi di vento in prossimità delle celle temporalesche. Resta alto il rischio incendi per siccità e temperature elevate.
Caldo e pioggerelle per l'entroterra siciliano
La Sicilia vive giornate infuocate sotto l’azione dell’anticiclone africano, con massime comprese tra 37 e 39 °C e picchi di oltre 40 °C nelle zone interne sud-orientali. L’instabilità sarà limitata, ma non si esclude la formazione di isolati temporali sui rilievi dell’entroterra, specie verso venerdì. L’afa sarà opprimente anche di notte, con minime oltre i 26 °C. Sulle coste, sole e mare calmo renderanno le giornate tipicamente estive, ma il disagio bioclimatico resterà elevato. La persistenza del caldo intenso sta prolungando la fase di canicola iniziata a inizio agosto, paragonabile alle estati record del passato