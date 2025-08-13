Meteo, allerta temporali e grandine: caldo e instabilità in arrivo

Il Nord resta in gran parte soleggiato e afoso, con temperature massime tra 35 e 37 °C in pianura e notti tropicali sopra i 24 °C. Tuttavia, nelle ore pomeridiane e serali, le Alpi occidentali e centrali saranno esposte a temporali di calore, rapidi ma talvolta intensi, con raffiche di vento e possibili grandinate. Milano e Torino si rifrescheranno con un po' di pioggia . Giovedì e venerdì la frequenza dei fenomeni sulle Alpi aumenterà, specie verso sera, ma il dominio dell’anticiclone africano garantirà comunque prevalenza di sole sul resto della regione.