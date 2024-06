Montesilvano, morte madre e figlia investite da un treno

La donna e la piccola sono state viste mentre si avvicinavano ai binari mano nella mano. Stando alle testimonianze, potrebbe trattarsi di un gesto volontario. Indetto il lutto cittadino. Il sindaco De Martinis: "Annullata la festa per la rielezione"

Tragedia a Montesilvano, provincia di Pescara . Una donna di 40 anni e una bambina di 10, probabilmente la figlia, sono morte nel pomeriggio di mercoledì investite da un treno nei pressi della stazione ferroviaria. A confermare la notizia è stato il sindaco della città, Ottavio De Martinis, via social.

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, la donna e la piccola sono state viste mentre si avvicinavano ai binari mano nella mano. Stando alle testimonianze, potrebbe trattarsi quindi di un gesto volontario. Il treno coinvolto è stato il FrecciaRossa 9810 che percorreva la tratta Milano-Pescara. I sanitari del 118 sono subito intervenuti sul posto ma purtroppo per madre e figlia era già troppo tardi. Carabinieri e Polizia ferroviaria si sono poi occupati di fare i rilevamenti e gli accertamenti del caso.

Proclamato lutto cittadino

"La triste e sconvolgente notizia dell'incidente verificatosi presso la stazione di Montesilvano, dove hanno perso tragicamente la vita una donna e una bambina, presumibilmente madre e figlia – ha scritto il primo cittadino - ci hanno indotto ad annullare i festeggiamenti previsti”. Oggi, giovedì 14 giugno, sarebbe dovuta esserci la festa per la rielezione di De Martinis dopo le elezioni comunali avvenuto l’8 e o giugno. "In segno di profondo cordoglio - aggiunge il sindaco - proclameremo il lutto cittadino per esprimere sentita partecipazione al dolore dei familiari e dei conoscenti delle vittime".