È iniziato a Pescara lo scrutinio delle elezioni comunali , che si sono tenute sabato 8 e domenica 9 giugno. Nel capoluogo provinciale abruzzese erano 4 i candidati sindaco alle amministrative: il primo cittadino uscente Carlo Masci, Carlo Costantini, Domenico Pettinari e Gianluca Fusilli. La prossima consiliatura dovrebbe durare solo tre anni se, come previsto, nel 2027 nascerà Nuova Pescara, frutto della fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore (ELEZIONI: LE NOTIZIE IN DIRETTA - I RISULTATI DELLE AMMINISTRATIVE IN TEMPO REALE ).

Chi erano i candidati sindaco a Pescara

Il sindaco uscente Carlo Masci, avvocato, si è ricandidato: era sostenuto da sei liste: Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Pescara Futura, Masci Sindaco per Pescara Unica 2024 e Udc. Erano invece 5 le liste a sostegno di Carlo Costantini, ex deputato ed ex consigliere regionale: le civiche "Carlo Costantini Sindaco di Pescara" e "Per Te Faremo Grande Pescara", oltre a Pd, M5s e Alleanza Verdi Sinistra - Radici in Comune. Domenico Pettinari, ex consigliere regionale, si è presentato con due liste a sostegno: "Pettinari Sindaco" e "Cittadini per Pescara”. Infine Gianluca Fusilli, ex deputato, agente assicurativo e ristoratore, ha corso con l’appoggio di Stati Uniti d’Europa.