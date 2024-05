Donna scomparsa in Abruzzo, proseguono senza sosta le ricerche

Le ricerche di Milena Santirocco , la maestra di ballo e di fitness di 54 anni originaria di Lanciano, in Abruzzo, scomparsa domenica scorsa a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, si spostano a Casalbordino, vicino Vasto. I partecipanti al tavolo tecnico di ieri sera in Prefettura hanno deciso di spostare la base operativa più a sud, da dove sono arrivate diverse segnalazioni, anche all'associazione nazionale Penelope che sostiene i familiari e gli amici delle persone scomparse dal 2006. L'associazione ha fatto presente di non tenere conto del giubbetto rosso indossato da Milena, visto che la donna era vestita in modo sportivo.

Della donna non si sa più nulla da 6 giorni

Da quel pranzo di domenica con i figli, si cerca Milena senza sosta. La donna è uscita in auto per fare una passeggiata a Torino di Sangro e non ha fatto più rientro a casa. L'auto della Santirocco, una Renault Clio, è stata ritrovata aperta e con una gomma a terra nel parcheggio di Borgata marina di Torino di Sangro, mentre il telefono cellulare della donna non si trova. I sommozzatori della Guardia di Finanza di Pescara hanno perlustrato il tratto di mare sottostante il parcheggio di Borgata marina. Via terra continuano le ricerche dei vigli del fuoco e delle forze dell'ordine. Dalle indagini emergono nuovi dettagli: prima di sparire Milena Santirocco si era rivolta ad un esorcista per essere benedetta dopo avere scoperto degli oggetti nella sua palestra che secondo lei rappresentavano un maleficio.