Estate 2024, viaggiare in aereo senza pensieri: alcuni consigli utili

Se lo spazio in cabina è limitato, puoi registrare il tuo bagaglio a mano al gate. Ma per sperare che non vada nella stiva il consiglio più importante è quello di usare borsoni morbidi. A parità di dimensioni è molto più probabile che ad essere messe in stiva siano le valigie rigide: spesso avere un borsone anziché un trolley con le ruote vi aiuterà a far salire il bagaglio a mano in cabina insieme a voi. Questo succede perché i bagagli morbidi possono essere “deformati” più facilmente per essere infilati sotto il sedile davanti a voi o in spazi ricavati all’ultimo minuto nelle cappelliere.