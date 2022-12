12/13 ©IPA/Fotogramma

Ma come viene speso il bonus 18enni? I nati nel 2003 - quindi 18enni nel 2021 - per esempio, ad oggi hanno speso in libri 37 milioni, comprandoli in libreria, più altri 56 milioni spesi online ma sempre in favore dell'editoria cartacea. Non vanno male nemmeno gli ebook a cui, sempre in base ai dati dell'ultimo anno, sono andati circa 2 milioni dal 2021. A questi si aggiungono anche circa 300mila euro in audiolibri. Più in generale i ragazzi da sempre spendono circa l'80% del loro bonus cultura nei prodotti della filiera del libro