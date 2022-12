Manovra 2023, emendamento: bonus fino a 450 euro per chi ha animali

9/10 ©Ansa

Brambilla sottolinea gli eccessivi oneri a carico dei proprietari di animali d'affezione: il 42% degli italiani, secondo l'ultima indagine Doxa per Assalco-Zoomark (2022). "Ridurre l'Iva sui prodotti e sui servizi necessari per mantenere un animale da compagnia è giusto e utile in una fase storica in cui le famiglie annaspano e l'economia ha bisogno di rilancio. La strada dell'aliquota ridotta è stata imboccata da altri Paesi europei, come la Germania e la Spagna. Gli animali da compagnia non sono un bene di lusso, ma veri e propri membri della famiglia"