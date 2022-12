1/8 ©IPA/Fotogramma

Potrebbero presto arrivare novità sugli incentivi per l’acquisto di automobili. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, sarebbe tutto pronto per il rinnovo per il 2023. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha lanciato la proposta che i bonus attualmente in vigore non scadano il 31 dicembre 2022, come previsto, ma vengano invece prorogati per il prossimo anno

