1/9 IPA/Ansa

Nuovi interventi per promuovere l’uso di auto elettriche sono in arrivo, come previsto da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 ottobre. La legge disciplina, tra le altre cose, anche il bonus per l’installazione di colonnine di ricarica private oppure condominiali, andando ad ampliare quanto previsto sul tema da un Dpcm dello scorso agosto. Ecco cosa serve sapere

