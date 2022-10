Incentivi auto: nuovi bonus per elettriche, ibride, colonnine ricarica

1/9 ©IPA/Fotogramma

Lo scorso 4 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del governo che contiene nuovi incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti e anche per l’acquisto e l’installazione di wallbox per la ricarica delle vetture elettriche. In particolare, oltre agli incentivi per l’infrastruttura di ricarica domestica, il provvedimento regola quelli per l’acquisto di auto poco inquinanti (con emissioni di CO2 compresa tra 0 e 60 grammi per chilometro)

