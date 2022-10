Area B Milano: come funziona e come pagare: tutte le informazioni

Il sindaco Beppe Sala ha precisato ai consiglieri di minoranza che i 50 ingressi a disposizione in realtà sono da intendersi in 50 giorni, per cui nell’arco della stessa giornata si può entrare e uscire dalla Ztl senza consumare ingressi

Potrebbero esserci uno spiraglio per ottenere nei prossimi mesi delle correzioni sul funzionamento dell'Area B a Milano. Lo riporta il Corriere della Sera.

Come funziona l'Area B di Milano?

È una zona a traffico limitato con divieto di accesso e circolazione per i veicoli più inquinanti e per quelli con lunghezza superiore ai 12 metri che trasportano merci.

Quali sono gli orari?

Area B è attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle 19:30. Non è attiva sabato e nei giorni festivi.

Quali sono le vie e i confini di Area B?

Area B include gran parte del territorio cittadino e della popolazione residente, ed è delimitata da 186 varchi d’accesso. (QUI LA MAPPA)

I 50 ingressi sono giornalieri?

Il sindaco Beppe Sala ha precisato ai consiglieri di minoranza che i 50 ingressi a disposizione in realtà sono da intendersi in 50 giorni, per cui nell’arco della stessa giornata si può entrare e uscire dalla Ztl senza consumare ingressi.

Come pagare per entrare in Area B?

L'accesso, ove consentito, non è soggetto a pagamento.

Come funziona per i veicoli storici?

I veicoli storici con più di 20 e meno di 40 anni e dotati di Certificato di Rilevanza Storica possono usufruire di 25 giornate di accesso e circolazione in deroga all’anno, previa registrazione, a seguito della quale l’Amministrazione verificherà i requisiti previsti, e richiesta prima dell’accesso,

Come funziona la sostituzione delle auto inquinanti?

Anche i fondi messi a bilancio per la sostituzione delle auto inquinanti potrebbero essere ritoccati all’insù. Infine, le opposizioni spiegano di aver ottenuto da Sala di riferire tra 15 giorni in Consiglio comunale su Area B illustrando i dati delle prime due settimane del provvedimento.

E l'Area C?

Sempre come riporta il Corriere della Sera, anche sul fronte Area C c’è un po’ di caos, dopo che lunedì è stato introdotto l’obbligo di ticket a pagamento anche per i possessori di auto ibride (ma solo quelle che producono più di 100 grammi per chilogrammo di CO2).

La Cerchia dei Bastioni: c'è il divieto ai diesel Euro 4?

Divieto assoluto di ingresso nella Cerchia dei Bastioni per chi, da non residente, ha diesel Euro 4 e 5: neanche pagando il ticket potrà superare i varchi, pena una seconda multa (la prima la riceve appena supera il varco di Area B).