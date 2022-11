9/12 ©Ansa

MERCATO BLOCCATO - Diversi Paesi europei hanno subito utilizzato i fondi del Pnrr per varare piani triennali di incentivi per l'acquisto delle auto elettriche. In Italia invece fino a maggio del 2022 non è stato possibile: il mercato dell’auto non ha avuto nessun chiarimento sugli incentivi e non ha potuto fare programmazione. “Tutta questa incertezza ha penalizzato fortemente le vendite di auto elettriche”, sostiene Andrea Cardinali, direttore generale di Unrae, l’associazione che rappresenta le case estere in Italia