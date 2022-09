Milano, incentivi per l'acquisto auto elettriche o ibride: cosa sapere

Ci sarà un contributo fino a 12.480 euro per chi vuole cambiare l’auto con una ibrida e ha un Isee sotto i 1mila euro. Oppure per una vettura nuova con emissioni di CO2 fino a 20 grammi per chilometro c’è un aiuto economico che arriva fino a 9.600 euro per chi ha un reddito superiore ai 20mila euro l’anno. Lo riporta il Corriere della Sera.

Gli incentivi

Ma gli incentivi non finiscono qui. Perché per le auto con emissioni di CO2 tra i 21 e i 60 g/Km (alcune ibride o plug in) il contributo oscilla tra i 6.240 euro e i 4.800, mentre per quelle fino a 135 emissioni di C02 (Ibride), tra i 4.680 e i 3.600. Infine, per l’acquisto di un motoveicolo o ciclomotore nuovo ad alimentazione elettrica, sono previsti contributi a fondo perduto pari al 60% del costo totale, fino a un massimo di tremila euro. Sono i contributi messi a disposizione da Palazzo Marino per l’acquisto di un veicolo a basso impatto ambientale a fronte della rottamazione di un mezzo inquinante: da ieri i milanesi possono fare richiesta online sul sito del Comune. I fondi arrivano a un totale di tre milioni di euro.