Francia, Macron annuncia un milione di auto elettriche entro il 2027

Da sei a sette mila euro. Il bonus ecologico per l'acquisto di un'auto elettrica aumenta di mille euro per le famiglie più modeste in Francia. Lo annuncia Emmanuel Macron che in un’intervista a Les Echos dichiara di voler produrre un milione di “green car” entro il 2027. Il bonus dovrebbe incentivare il mercato delle auto elettriche, come è avvenuto in altri paesi dove hanno anche abbassato i prezzi delle vendite auto. In Francia, il bonus è valido per i veicoli venduti a meno di 47.000 euro, sia elettrici compatti che SUV, come la Renault Mégane o la Peugeot 2008, ma non per una Tesla.