Tesla richiama oltre 1 milione di auto per un problema ai finestrini

Tesla , il gruppo di proprietà del miliardario Elon Musk , ha fatto sapere che richiamerà 1,1 milioni di auto dagli Stati Uniti per un difetto che fa chiudere il finestrino senza fermarsi di fronte agli ostacoli, con il rischio di infortuni qualora qualche parte del corpo dei passeggeri vi rimanga incastrata. Il problema è dovuto a un difetto nel software di rilevazione degli ostacoli che non si accorgerebbe della presenza di ostruzioni e quindi non fermerebbe la chiusura del finestrino in questi casi. Serve un un aggiornamento che interesserà migliaia di esemplari di Model Y, Model S, Model X e Model 3 – i quattro modelli di auto prodotti dalla casa – fabbricati tra il 2020 e il 2022.

Il problema – secondo l’agenzia stampa Reuters – è stato evidenziato dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), organo del dipartimento dei trasporti di Washington che ha come scopo quello di “salvare vite, prevenire infortuni in seguito a incidenti, ridurre il numero di incidenti imputabili ai veicoli”. Tesla ha fatto sapere di non aver ricevuto lamentele da parte dei clienti, né richieste di risarcimenti. Il colosso delle auto elettriche ha aggiunto che nei test svolti ad agosto la risposta del sistema di blocco dei finestrini in caso di ostruzione si era rivelata “più efficace” del previsto. In seguito ad ulteriori prove, però, ha confermato la denuncia della NHTSA, annunciando il richiamo dei veicoli, e introducendo l’aggiornamento nelle auto in produzione e in prevendita.