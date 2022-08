Elon Musk vende azioni Tesla per 7 miliardi di dollari

Come riporta l'agenzia Bloomberg, i fondi potrebbero essere usati per finanziare un potenziale accordo con Twitter se l'imprenditore dovesse perdere la battaglia legale con la piattaforma social

