Introduzione

L’agevolazione è indirizzata ai pensionati che risiedono in Italia e sono iscritti a specifiche gestioni previdenziali. L'importo del bonus è variabile, a seconda della durata del soggiorno e del reddito Isee dichiarato dal richiedente. Per soggiorni di almeno 15 giorni e 14 notti, l'importo massimo è di 1.400 euro, mentre per soggiorni di 8 giorni e 7 notti è di 800 euro. Il contributo copre parte delle spese per le vacanze dei beneficiari, per viaggi prenotati tra il 1° maggio e il 17 dicembre 2024.