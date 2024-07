Il provvedimento prevede, per gli interventi realizzati fino al 24 maggio di quest'anno, maggiori tolleranze costruttive. Questo significa che, qualora gli interventi non rispettino le misure autorizzate dal progetto come le caratteristiche di altezzna, distacchi e cubatura della superficie coperta, non rappresenteranno una violazione edilizia. Le soglie di tolleranza sono le seguenti:

6% se l'abitazione non supera i 60 metri quadrati

5% per le superfici tra i 60 e i 100 metri quadrati

4% per le superfici tra i 100 e i 300 metri quadrati

3% per le superfici tra i 300 e i 500 metri quadrati

2% per le superfici superiori a 500 metri quadrati