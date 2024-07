Introduzione

In un mercato immobiliare in decisa frenata, lo scorso anno le uniche metrature che hanno retto in qualche modo rispetto all'andamento generale sono i monolocali o i bilocali sotto i 50 metri quadri. Una tendenza visibile soprattutto a Milano: solo il 14,7% degli appartamenti venduti, secondo i dati 2023, ha una superficie maggiore di 115 mq, mentre in media in Italia si arriva al 32,6% e nelle aree di provincia del Nord Est al 41,3%. Un quadro destinato a rafforzarsi dopo il via libera in commissione Ambiente della Camera all'abitabilità delle mini-abitazioni, con le opposizioni che hanno parlato di sdoganamento delle case "dei sette nani". Si abbassa infatti il limite minimo della superficie degli appartamenti abitabili (ora si partirà da 20 metri quadrati, mentre prima erano 28) e dell'altezza del soffitto (che passa a 2,40 metri dagli attuali 2,70).