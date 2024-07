Introduzione

Dopo il via libera in commissione Ambiente, approda alla Camera il decreto Salva-casa. Se saltano per ora le cosiddette norma 'salva-Milano', sono invece state approvate quelle sulle mini-abitazioni, con le opposizioni che parlano di sdoganamento delle abitazioni "dei sette nani".

Sono infatti cambiati i "paletti" per rendere un immobile "abitabile" sia da una persona che da una coppia. Si abbassa infatti il limite minimo della superficie (che ora parte da 20 metri quadrati, mentre prima era 28) e dell'altezza del soffitto (che passa a 2,40 metri dagli attuali 2,70). Novità anche sul fronte del cambio della destinazione d'uso degli immobili, che sarà più semplice. Ma il Pd accusa: "Totale deregulation".